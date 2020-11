Perù: parlamento non elegge nuovo presidente Repubblica, oggi nuovo voto per uscire da stallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendo far sapere che presento la mia rinuncia irrevocabile all'incarico di presidente della Repubblica", ha detto Merino in un discorso alla nazione, anticipando il voto sulla mozione di sfiducia presentata ai suoi danni e a quelli del primo ministro Antero Flores-Araoz. Le notizie degli scontri avevano portato alle dimissioni ben 13 dei 18 ministri del nuovo governo, guidato dal primo ministro Antero Flores-Araoz. Tra questi, si conta il ministro della Difesa Walter Chavez Cruz e quello dell'Interno Gaston Rodriguez. Per almeno due giorni nella capitale Lima e in diversi punti del paese si erano tenute manifestazioni per chiedere le dimissioni di Merino e denunciare un “colpo di Stato parlamentare” contro Vizcarra. I dimostranti hanno mostrato cartelli con le scritte “Merino impostore” e “Merino, tu non sei il mio presidente”. (segue) (Brb)