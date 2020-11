Usa: SpaceX effettua il lancio di 4 astronauti verso la Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SpaceX, l’azienda di ingegneria ed esplorazione di Elon Musk, ha effettuato con successo il lancio di quattro astronauti verso la Stazione spaziale internazionale. Un razzo Falcon 9 è stato lanciato dal Centro spaziale di Cape Canaveral, in Florida, alle ore 19.27 di ieri, 15 novembre. Il razzo ha trasportato in orbita una capsula Dragon ribattezzata “Resilience”. SpaceX ha già effettuato la sua prima missione con equipaggio umano nei mesi scorsi, ma quella di ieri è la prima nel suo genere effettuata dalla compagnia di Musk per conto della Nasa.(Nys)