Corea del Nord: Kim Jong-un riappare in pubblico per un incontro del Politburo

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è riapparso in pubblico dopo settimane, in occasione di un incontro del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano che si è tenuto ieri, 15 novembre. Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani, secondo cui l’incontro è servito a discutere misure per la prevenzione e il contenimento della pandemia di Covid-19. Durante l’incontro, Kim ha fatto il punto della situazione nel Paese, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale non è annunciato formalmente nemmeno un contagio. Il leader nordcoreano ha ordinato un ulteriore rafforzamento delle misure cautelari, in previsione di un peggioramento della crisi sanitaria globale nel corso dei mesi invernali. Secondo l’agenzia “Korean Centra News Agency” (“Kcna”), Kim ha anche discusso i “gravi crimini” commessi da funzionari del partito presso l’Università di medicina di Pyongyang e altre agenzie governative, incluso il Comitato centrale, rei di “irresponsabile ed estrema inosservanza del dovere”: i media di Stato non hanno precisato la sostanza delle accuse, che però paiono anticipare un irrigidimento della disciplina nei ranghi del Partito. (Git)