Moldova: Maia Sandu vince le elezioni presidenziali con il 57,6 per cento dei voti

- La candidata filoeuropea e leader del Partito azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, vince le elezioni presidenziali in Moldova con il 57,3 per cento dei voti e diventa così la prima donna che ricoprirà la carica di capo dello Stato nel Paese esteuropeo. È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale che ha fornito tale risultato dopo aver scrutinato il 99,3 per cento delle schede. Il candidato indipendente e presidente in carica, Igor Dodon, sostenuto dal Partito socialista si è fermato al 42,5 per cento. Nella città di Chisinau, capitale della Moldova, sono state scrutinate tutte le schede e la vittoria della leader del Pas è netta con il 59,7 per cento dei consensi contro il 40,3 per cento ottenuto da Dodon. Netta, come prevedibile, l’affermazione di Dodon nei seggi aperti in Transnistria (la regione separatista filorussa situata nell’area orientale del Paese): il capo dello Stato in carico ha ottenuto l’85,8 per cento delle preferenze, contro il 14,2 per cento a favore di Sandu. Ancora più netta, tuttavia, è l’affermazione di Sandu per quanto concerne il voto all’estero: con 126 seggi elettori scrutinati su 139 dislocati fuori dai confini della Moldova, la leader del Paes ha ottenuto il 92,8 per cento dei voti, contro i soli 7,1 intascati da Dodon. Positivo il dato sull’affluenza per il secondo turno delle presidenziali: oltre 1,6 milioni di cittadini si sono recati a votare, pari al 53 per cento degli aventi diritto. (Moc)