Germania: Covid, Merkel esclude allentamento restrizioni

- In vigore dal 2 al 30 novembre, la chiusura parziale attuata in Germania per contenere la diffusione del coronavirus è stata finora meno efficace di quanto auspicato. Pertanto, la cancelliera Angela Merkel esclude che le misure restrittive possano essere allentate. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che oggi Merkel avrà una videoconferenza con i primi ministri dei Laender per valutare gli effetti del “lockdown light”. Dato l'aumento dei contagi da Sars-Cov2, durante i colloqui potrebbe essere deciso l'inasprimento delle norme anticontagio. Il “bilancio provvisorio” della chiusura mirata include il fatto che il numero di infezioni da Sars-Cov2 è “ancora troppo alto, molto più alto anche di due settimane fa”, ha dichiarato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Altmaier ha ammesso che, “nonostante tutti gli sforzi, non è stato ancora raggiunto un cambiamento in meglio” nel contrasto al Covid-19. Pertanto, secondo il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, al momento vi è “poco margine di manovra” per riaprire ristoranti, bar, caffè, palestre, piscine le altre attività chiuse con il “lockdown light”, nonché musei, teatri, cinema e sale da concerto. Per Altmaier, la Germania non può permettersi “una chiusura yo-yo, con aperture e blocchi dell'economia” Pertanto, ha evidenziato il ministro dell'Economia tedesco, “si dovrà convivere con notevoli misure precauzionali e restrizioni almeno per i prossimi quattro-cinque mesi”. (Geb)