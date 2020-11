Germania: Covid, oggi videoconferenza governo-Laender, possibile inasprimento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si riunirà oggi in videoconferenza con i primi ministri dei Laender per valutare l'efficacia del blocco limitato, in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Per il quotidiano “Handelsblatt”, durante i colloqui potrebbe essere deciso l'inasprimento delle restrizioni anticontagio. Nella bozza preparatoria della videoconferenza, si legge infatti che i contatti nei luoghi pubblici saranno limitati ai soli membri di un singolo nucleo abitativo. Al massimo, potranno aggiungersi due persone che condividono un'altra abitazione. Le feste in privato dovranno essere “del tutto evitate almeno fino a Natale”. Oltre alle limitazioni esistenti, il governo federale propone ulteriori rigide restrizioni sui contatti e sulla quarantena. Bambini e giovani devono essere incoraggiati a incontrare esclusivamente un amico nel tempo libero. (segue) (Geb)