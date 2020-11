Germania: Covid, oggi videoconferenza governo-Laender, possibile inasprimento restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni private con amici e conoscenti dovrebbero, in generale, essere limitate a un unico gruppo “in maniera permanente”. Dovrebbero poi essere evitate le attività del tempo libero, la frequentazione di aree ad alto traffico di persone, i viaggi e le gite giornaliere, nonché l'utilizzo dei mezzi pubblici per motivi non necessari. Allo stesso tempo, dovrebbero essere evitati tutti i contatti non necessari. La quarantena di cinque o sette giorni dovrebbe applicarsi con effetto immediato anche in caso di sintomi di raffreddore. Le visite agli anziani e ad altri gruppi a rischio dovrebbero essere effettuate solo se tutti i membri della famiglia sono esenti dai sintomi del coronavirus e, per almeno una settimana, non si sono trovati in una situazione di rischio con un notevole numero di persone. (Geb)