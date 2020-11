Germania: Covid, i negazionisti vogliono bloccare il Bundestag il 18 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparato di sicurezza della Germania è in allerta per la manifestazione che, il 18 novembre prossimo, riunirà a Berlino i sostenitori di Pensiero laterale (“Querdenken”), movimento che riunisce negazionisti del coronavirus, neonazisti, nostalgici del Reich tedesco, teorici del complotto, adepti dei culti New age e seguaci della medicina alternativa. Saranno presenti anche membri di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi nell'estrema destra. L'obiettivo è protestare contro le restrizioni attuate dal governo federale per contenere la diffusione del coronavirus. Per Pensiero laterale, le norme anticontagio, in particolare la terza legge per la protezione della popolazione dall'infezione, equivalgono al provvedimento con cui, nel 1933, Adolf Hilter si fece assegnare i pieni poteri dal Reichstag, avviando la dittatura nazionalsocialista in Germania. (segue) (Geb)