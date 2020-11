Perù: il parlamento non elegge il presidente della Repubblica, oggi nuovo voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la situazione di stallo istituzionale in Perù, paese da ieri senza un presidente della Repubblica. Il parlamento non ha trovato il consenso per eleggere il nuovo leader, cui secondo Costituzione sarebbe andata la presidenza del paese dopo le dimissioni "irrevocabili" presentate ieri da Manuel Merino de Lama. L'unica candidatura presentata, quella di Rocio Silva Santisteban - portavoce del Fronte ampio, coalizione che riunisce diverse forze della sinistra peruviana - è stata respinta con 42 voti a favore, 52 contrari e un astenuto. Chiusa senza successo la seduta di domenica, l'Aula riprenderà la discussione alle 14 ore locali di oggi, il tardo pomeriggio in Italia. Al momento, l'unica candidatura alla presidenza è quella di Francisco Sagasti, leader del conservatore Partido morado (Partito viola). Merino de Lama si era dimesso poco dopo la conferma della morte di due giovani nel corso delle proteste che da ore attraversano il paese contro la destituzione del presidente Martin Vizcarra, sfiduciato per un presunto caso di corruzione."Intendo far sapere che presento la mia rinuncia irrevocabile all'incarico di presidente della Repubblica", ha detto Merino in un discorso alla nazione, anticipando il voto sulla mozione di sfiducia presentata ai suoi danni e a quelli del primo ministro Antero Flores-Araoz. Le notizie degli scontri avevano portato alle dimissioni ben 13 dei 18 ministri del nuovo governo, guidato dal primo ministro Antero Flores-Araoz. Tra questi, si conta il ministro della Difesa Walter Chavez Cruz e quello dell'Interno Gaston Rodriguez. Per almeno due giorni nella capitale Lima e in diversi punti del paese si erano tenute manifestazioni per chiedere le dimissioni di Merino e denunciare un “colpo di Stato parlamentare” contro Vizcarra. I dimostranti hanno mostrato cartelli con le scritte “Merino impostore” e “Merino, tu non sei il mio presidente”.I manifestanti uccisi sono stati identificati come Jack Brian Pintado Sanchez, di 22 anni, e Jordan Inti Sotelo Camargo, di 24. Pintado è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al volto secondo il rapporto autoptico pubblicato questa mattina dalla Polizia nazionale. Camargo è stato invece colpito al torace, vicino al cuore. La stessa polizia ha assicurato in un comunicato che l’inchiesta sulle due morti si svolgerà “con la massima trasparenza, obiettività e rapidità”. Secondo il Coordinamento nazionale dei diritti umani, organizzazione non governative che riunisce decine di associazioni umanitarie nel Paese latino americano, dopo gli scontri tra polizia e manifestanti sono scomparse almeno 43 persone. Mar Perez, portavoce del Coordinamento, ha dichiarato all’emittente “Canale N” che almeno 112 persone sono rimasti ferite nei disordini di sabato sera, più dei 94 indicati dal ministero della Salute. “È stata la notte più nera che la nostra democrazia abbia vissuto negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Perez. L’avvocato ha chiesto alla procura di raccogliere tutte le prove necessarie a garantire che le vittime abbiano giustizia.Nel frattempo, la Corte costituzionale del Perù ha annunciato che esaminerà mercoledì prossimo, 18 novembre, la causa presentata dal governo dell'ex presidente Vizcarra a metà settembre che chiedeva al tribunale di pronunciarsi sulla competenza del Congresso di destituire un capo di stato per "incapacità morale”. L’alto tribunale è finito sotto attacco per non essersi ancora espresso in merito alla questione, sottoposta all’attenzione dei magistrati oltre un mese fa, quando Vizcarra si trovava ad affrontare la prima mozione di sfiducia nei suoi confronti per presunte irregolarità nei contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing.A invocare l’intervento della Corte costituzionale è stata la stessa Organizzazione degli stati americani (Osa), che in un comunicato diffuso mercoledì ha manifestato la sua "profonda preoccupazione per la nuova crisi politica" in corso in Perù e ha ribadito che la legittimità delle decisioni adottate dal parlamento con la destituzione dell'ex presidente Vizcarra "dev'essere valutata dal Tribunale costituzionale". "Il segretariato generale dell'Osa ribadisce che spetta alla Corte Costituzionale del Perù pronunciarsi sulla legalità e legittimità delle decisioni istituzionali adottate, nonché sulle differenze che possono esistere nell'interpretazione della Costituzione", si legge nella nota firmata dal segretario generale Luis Almagro.Vizcarra era stato destituito lunedì 9 per “incapacità morale”. La mozione di sfiducia - approvata con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti -seguiva l’avvio di un’indagine nei confronti di Vizcarra per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). I magistrati del "Lava Jato", sezione locale della squadra speciale della procura brasiliana, sono in particolare concentrati sulla concessione di appalti al cosiddetto "Club della costruzione" in cambio di una tangente di circa 2,3 milioni di soles (l'equivalente di circa 530 mila euro). Per essere approvata la richiesta di impeachment richiedeva non meno di 87 voti. “Il Congresso ha votato per destituirmi. La storia e il popolo peruviano giudicheranno le decisioni che ognuno prende”, aveva detto Vizcarra parlando fuori dal palazzo di governo circondato dai suoi ministri. (Brb)