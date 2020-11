Germania: Covid, Soeder (Csu) contrario ad allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, si è detto contrario all'allentamento delle restrizioni attuate in Germania con la chiusura limitata, in vigore dal 2 al 30 novembre per contenere la diffusione del coronavirus. Intervistato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Soeder ha,invece, fatto riferimento a un possibile inasprimento delle norme restrittive. Alla vigilia della videoconferenza che la cancelliera tedesca Angela Merkel avrà oggi con i primi ministri dei Laender per valutare l'efficacia del “lockdown light”, Soeder ha dichiarato che “è ancora troppo presto per assumere decisioni fondamentali”. Per il presidente della Csu, “possiamo decidere soltanto nella prossima settimana se estendere il blocco o addirittura approfondirlo”. Pertanto, secondo il primo ministro della Baviera, Merkel e i capi di governo dei Laender potrebbero tornare a discutere tra il 23 e il 27 novembre prossimo se prorogare e inasprire le norme anticontagio. Soeder ha, infine, auspicato regole uniformi per il contenimento del coronavirus nelle scuole, per esempio l'obbligo su scala nazionale di indossare la maschera di protezione in tutti gli istituti scolastici. (Geb)