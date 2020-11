Business news: Cina-Brasile, brasiliana Vale e porto cinese firmano joint-venture per stoccaggio e lavorazione ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore portuale cinese Ningbo Zhoushan Port ha firmato un accordo con la brasiliana Vale International per stabilire una joint-venture nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Secondo l'accordo, Ningbo Zhoushan Port e Vale International, una sussidiaria del gigante minerario brasiliano Vale, detengono una quota del 50 per cento ciascuna nella joint-venture, che sarà responsabile della costruzione e dell'operazione del progetto West III al porto di Shulanghu a Zhoushan. Il progetto prevede un investimento pluriennale totale di 4,3 miliardi di yuan (624 milioni di dollari) e comprende un deposito e due posti di carico con una capacità di lavorazione annuale di 20 milioni di tonnellate. La costruzione del progetto, che dovrebbe richiedere fino a tre anni, inizierà dopo l'ottenimento dei necessari permessi. Il porto di Ningbo-Zhoushan si è classificato al primo posto a livello mondiale negli ultimi 11 anni in termini di capacità di carico, mentre Vale è uno dei maggiori produttori di minerale di ferro e nichel nel mondo. (Res)