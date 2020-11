Thailandia: contrazione pil rallenta nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha risposto alla richieste della comunità imprenditoriale di quel paese, provata dalle ricadute della pandemia di coronavirus, approvando ulteriori misure di sostegno per le piccole e medie imprese, che sino al mese di ottobre avevano goduto di misure di remissione del debito. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Il governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha ha approvato martedì, 3 novembre, una proroga delle misure di sostegno alla liquidità per le pmi. Il governo innalzerà da 10 a 100 milioni di baht (3,2 milioni di dollari) il limite di credito per le aziende nell’ambito del piano di finanziamento dell’istituto di credito statale Government Savings Bank (Gbs). Quest’ultima potrà inoltre concedere prestiti alle banche ad un tasso annuo agevolato dello 0,01 per cento; le banche stanzieranno a loro volta prestiti alle imprese con un tasso di interesse annuo del 2 per cento per due anni. Infine, le nuove misure del governo prevedono un allentamento da parte della Gbs dei criteri per la concessione del credito alle piccole e medie imprese del turismo, tra le più colpite dagli effetti della pandemia. Nelle scorse settimane la comunità imprenditoriale aveva avvertito che la fine del sostegno statale al credito per le imprese avrebbe causato “un danno grave alle attività e una stretta alla liquidità delle pmi, minando il loro potere d’acquisto”. (segue) (Fim)