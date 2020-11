Thailandia: contrazione pil rallenta nel terzo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 ottobre il governo della Thailandia estenderà detrazioni fiscali a milioni di contribuenti della classe media e medio-alta, per incentivare i consumi e limitare gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. Il vicepremier Supattanapong Punmeechaow ha dichiarato che la decisione del governo consentirà a circa 3,7 milioni di contribuenti thailandesi di detrarre sino a 30mila baht (circa 1.306 dollari) dalla loro base imponibile. L’estensione della platea dei beneficiari delle detrazioni costerà allo Stato circa 11 miliardi di baht in termini di minori entrate. La proposta ha già ricevuto l’approvazione del Centro per l’amministrazione della situazione economica, presieduto dal primo ministro Prayuth Chan-ocha, e dovrebbe ricevere il via libera del Consiglio dei ministri all’inizio della prossima settimana. (Fim)