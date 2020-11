Usa: maggioranza a rischio, Pelosi teme adesione parlamentari alla squadra di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader della maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti Usa stanno sollecitando i loro colleghi di partito a non aderire alla squadra di transizione di Joe Biden, che ha avviato i preparativi per subentrare a Donald Trump alla Casa Bianca. Lo scrive il quotidiano “New York Post”, che cita fonti secondo cui i Democratici, la cui maggioranza parlamentare è stata drasticamente ridimensionata dalle elezioni dello scorso 3 novembre, temono di vedere ribaltati gli equilibri alla Camera, se alcuni deputati del loro schieramento lasciassero vacanti i loro seggi per unirsi a Biden, e innescassero così elezioni suppletive nei loro distretti. Secondo le fonti citate dal quotidiano, la presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, e il capogruppo democratico, Steny Hoyer, stanno esercitando forti pressioni sui loro colleghi di partito affinché non abbandonino il loro seggio per incarichi esecutivi, ponendo a rischio la tenuta della maggioranza democratica alla Camera. Le pressioni dei leader democratici alla Camera sarebbero state rivolte anche alla squadra di transizione di Biden. Un portavoce di Pelosi ha smentito le indiscrezioni, affermando che la presidente della Camera “intende garantire il pieno contributo dei parlamentari democratici al mandato Biden-Harris”. (Nys)