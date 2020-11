Elezioni Usa: Pennsylvania, campagna Trump ridimensiona la propria offensiva legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intentato una nuova causa contro l’esito ufficiale delle elezioni presidenziali nello Stato conteso della Pennsylvania ieri,15 novembre. La stampa Usa evidenzia come la causa sia una versione ridimensionata di quella già intentata nei giorni scorsi contro il segretario di Stato della Pennsylvania – la democratica Kathy Boockvar – accusata di aver incostituzionalmente riservato trattamenti differenti agli elettori repubblicani e ai democratici. Dalla nuova versione della causa legale è sparito il riferimento alla violazione dei diritti costituzionali degli osservatori della campagna di Trump, cui è stato vietato di assistere allo spoglio delle schede in diversi seggi della Pennsylvania. La “Washington Post” evidenzia come tale accusa costituisse uno dei nodi principali dell’offensiva legale di Trump: il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, afferma infatti che almeno 600mila voti siano stati conteggiati a Philadelphia e Pittsburg senza la supervisione costituzionale degli osservatori repubblicani. (segue) (Nys)