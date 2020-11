Giappone: pil in forte ripresa nel terzo trimestre, ma i fondamentali restano deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone ha agganciato un consistente rimbalzo nel terzo trimestre 2020, compensando in parte la contrazione registrata tra aprile e giugno scorsi a causa della pandemia di coronavirus. Il prodotto interno lordo giapponese è cresciuto del 5 per cento rispetto al trimestre precedente, e ad un tasso annualizzato del 21,4 per cento. Il dato è superiore alle attese degli economisti, che si attendevano un balzo annuo del 18 per cento, secondo il sondaggio effettuato da “Nikkei”. La Terza economia mondiale non conseguiva un trimestre di crescita così sostenuta dal 1968: il dato è però influenzato da una revisione al ribasso della decrescita nel secondo trimestre (da meno 7,9 a meno 8,2 per ceto), e pesano anche le incertezze per i mesi a venire: oltre alla ripresa delle esportazioni, infatti, il ritorno alla crescita è stato consentito da misure di incentivo temporanee dello Stato, a cominciare dall’accreditamento di circa 100mila yen (circa 800 euro) a ciascun residente, che ha alimentato un temporaneo boom dei consumi. (segue) (Git)