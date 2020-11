Moldova: presidenziali, con 80 per cento voti scrutinati Sandu resta in vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata filoeuropea, Maia Sandu, è in testa alle elezioni presidenziali con il 51,7 per cento dei voti. E' quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale della Moldova dopo aver conteggiato l'80 per cento delle schede. Il presidente in carica, Igor Dodon, resta indietro nei consensi attestandosi al 48,3 per cento. Ora lo scrutinio dovrebbe concentrarsi sui voti provenienti dalle comunità residenti all'estero. Nel primo turno il voto all'estero ha nettamente favorito Sandu, sovvertendo il risultato che vedeva inizialmente Dodon in vantaggio. Se questa tendenza dovesse essere confermata la candidata filoeuropea dovrebbe aumentare il suo vantaggio e assicurarsi la vittoria elettorale. (Moc)