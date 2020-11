Giappone: Olimpiadi Tokyo, premier Suga incontra presidente Cio Bach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha incontrato oggi a Tokyo il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach. Nel corso dell’incontro, Suga ha confermato l’impegno del governo giapponese a concretizzare le Olimpiadi estive di Tokyo la prossima estate, nonostante la crisi pandemica in atto a livello globale. Bach, che si trova a Tokyo per una visita ufficiale di quattro giorni, ha discusso con il primo ministro i preparativi per i Giochi, già rinviati lo scorso anno e nuovamente a rischio a causa della nuova ondata di contagi a livello globale. Dopo l’incontro, Bach si è detto fiducioso che le Olimpiadi si svolgeranno secondo i piani, e che potranno essere aperte al pubblico. (segue) (Git)