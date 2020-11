Elezioni Usa: l’ex procuratrice federale Powell si unisce alla squadra legale di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’adesione dell’ex procuratrice federale Sidney Powell alla squadra legale impegnata a contestare l’esito delle elezioni dello scorso 3 novembre. Powell, che è anche avvocato dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, ha aderito all’offensiva legale guidata dall’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, assieme ad altri avvocati di alto profilo: Joseph diGenova, Victoria Toensing e Jenna Ellis. Intervistata da “Fox Business”, Powell ha dichiarato di essere pronta, assieme ai suoi colleghi, a “ribaltare i risultati delle elezioni in diversi Stati”. L’ex procuratrice ha affermato di disporre già di evidenze sufficienti a giustificare l’avvio “di una vasta indagine penale”, ed ha aggiunto: “Non sono solita pronunciare affermazioni senza disporre delle prove per sostenerne la veridicità”. L’ex procuratrice ha ribadito, durante l’intervista, anche l’accusa secondo cui il software elettorale Dominion, utilizzato in diversi Stati Usa, avrebbe trasferito “milioni di voti” da Trump al suo sfidante democratico Joe Biden: tale accusa, rivolta anche dallo stesso Trump, è stata largamente contestata dai media e dal responsabile dell’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture alle dipendenze del dipartimento di Sicurezza interna (Cisa), Chris Kerbs. Powell ha però dichiarato ieri che un informatore si è fatto avanti, presentando evidenze di presunte irregolarità nella programmazione dei software di Dominion. Secondo Powell, i sistemi di voto di Dominion possono essere modificati in tempo reale tramite chiavi usb o tramite Internet, anche da altri paesi. “Abbiamo individuato matematicamente l’algoritmo esatto che hanno utilizzato, e che pianificavano di utilizzare sin dal principio” per alterare lo spoglio delle schede, ha affermato Powell, che ha anche fatto riferimento ad una indagine congressuale a carico di Dominion avviata nel 2019 da senatori democratici, inclusa la socialista Elizabeth Warren. (segue) (Nys)