Bielorussia: oltre 500 arresti in tutto il Paese durante le manifestazioni odierne

- Oltre 500 persone sono arrestate oggi in Bielorussia nel corso delle proteste svoltesi in tutto il Paese contro il presidente Aleksandr Lukashenko. È quanto riferito da Viasna, un’organizzazione per i diritti umani bielorusso, secondo cui nella sola capitale Minsk, dove vi sarebbero stati 400 arresti, la polizia ha impugnato manganelli e utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere migliaia di manifestanti. La maggior parte degli altri arresti è avvenuto nelle città di Vitebsk e Homel. La maggior parte dei manifestanti ha esposto dei manifesti a sostegno di Roman Bondarenko, l’attivista morto nella notte fra giovedì e venerdì dopo essere stato trasferito in stato comatoso da una struttura di detenzione del ministero dell’Interno in un ospedale. Le proteste in Bielorussia proseguono dal 9 agosto, giorno delle elezioni presidenziali il cui esito è stato duramente contestato dall’opposizione e da una fetta della popolazione che non ha accettato la vittoria del capo dello Stato in carica, Aleksandr Lukashenko. (Rum)