Business news: Argentina, iniziata missione Fmi, focus su negoziato nuovo programma di assistenza

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) è arrivata a Buenos Aires "per iniziare il negoziato formale con le autorità argentine su un nuovo programma di assistenza al piano economico del governo". Una trattativa articolata, che si intreccia con la volontà del governo di Alberto Fernandez di ristrutturare il programma Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari concesso al paese nel 2018. Per questo nuovo pacchetto di stimoli, Buenos Aires punta a un accordo basato sul programma denominato "Extended Fund Facility" (Eff), strumento che consente il rimborso delle quote in un lasso di tempo fino a dieci anni, contro i quattro anni dello Sba. L'arrivo della missione è seguito con attenzione da media e analisti, anche alla luce di alcune novità di contesto che potrebbero incidere sull'esito della trattativa. Sul fronte internazionale, si considera il peso che la vittoria di Joe Biden ha ottenuto alle presidenziali negli Stati Uniti. Gli Usa sono i principali azionisti del Fondo e Fernandez potrebbe trovare nel Democratico lo stesso sostegno che l'ex presidente Mauricio Macri aveva ricevuto con il corposo prestito concesso con Donald Trump alla Casa Bianca. (Res)