Business news: Brasile, produzione industriale cresce del 46,2 per cento in cinque mesi

- In Brasile, a settembre, la produzione industriale mensile è cresciuta in undici dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta del quinto aumento consecutivo, con una crescita, complessiva accumulata del 46,2 per cento. Il distretto industriale dello stato di Paranà ha registrato una crescita del 7,7 per cento, seguito da Amazzonia (5,8 per cento), San Paolo (5,0), Spirito Santo (5,0), Rio grande do Sul (4,5), Santa Catarina (4,5), Bahia (4,0), Minas Gerais (1,9) Cearà (1,3), e Goias (0,4), e il distretto della regione nord-est, cresciuta 1,1 per cento. Di contro hanno registrato un calo i distretti di Mato Grosso (-3,7 per cento), Rio de Janeiro (3,1), Parà (-2,8) e Pernambuco (1,4). Nei primi nove mesi dell'anno 12 dei 15 distretti industriali registrano un calo della produzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare Spirito Santo (-18 per cento), Cearà (11,9), Amazzonia (10,6), e Rio grande do Sul (-10,4). Tre stati registrano invece una crescita: Goias (2,5 per cento), Rio de Janeiro (2,2) e Pernambuco (1,8). Negli ultimi 12 mesi fino a settembre si registra un calo della produzione in 12 dei 15 distretti, in particolare Spirito Santo (19,3 per cento), Rio grande do Sul (8,6 per cento) e Cearà (-8,2 per cento). (Res)