Business news: Brasile, stime Banca centrale su pil terzo trimestre, paes in uscita da recessione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile ha tornato nel terzo trimestre in crescita, uscendo dal territorio considerato di "recessione tecnica". L'indice dell'attività economica (Ibc-Br) fornito della Banca centrale (Bc) - una sorta di stima preliminare del prodotto interno lordo (pil) - è salito del 9,47 per cento rispetto al periodo aprile-giugno. Un dato che secondo gli analisti "sterilizza" il calo del pil registrato nei primi due trimestri del'anno-. Quello di settembre è il quinto mese consecutivo di crescita dell'Ipc, anche se con una forza che è andata via via calando: rispetto al mese di agosto, l'Ipc è cresciuto dell'1,29, contro l'1,39 mensile di agosto, il 3,77 per cento di luglio, il 5,38 di giugno e l'1,67 di maggio. Contando il calo del 5,89 e del 9,23 per cento di marzo e aprile, l'Ipc non è ancora tornato ai livelli precedenti l'abbattersi della crisi pandemica: 136,34 punti di settembre contro i 139,8 di febbraio. Il paese, in termini di contagi e vittime tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus, ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su anno, il 2,5 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Pur se inferiore alle attese, si tratta del calo più intenso da quando l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale, nel 1996. (Res)