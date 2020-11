Moldova: candidata alla presidenza Sandu, i cittadini hanno votato per un futuro migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra gente ha dimostrato che ovunque si trovi, si prende cura della propria casa. Ci dispiace che molti di voi abbiano dovuto aspettare per votare. Sfortunatamente, le istituzioni statali non sono state preparate. Nelle prossime ore ci saranno pressioni per frodi e chiedo alle forze dell'ordine ed ai dipendenti statali di fare il loro dovere", ha dichiarato Sandu osservando che "oggi la Commissione elettorale centrale ha chiuso un occhio sull'organizzazione del trasporto organizzato degli elettori". "Presento un'esortazione alla polizia, agli osservatori, a tutti coloro che hanno la responsabilità di proteggere il voto. So che nelle prossime ore ci saranno pressioni per frodi. Siete voi a dover rispettare il voto dei cittadini. Tuttavia, credo che la voce dei cittadini verrà ascoltata", ha affermato invitando tutti coloro che hanno la responsabilità di tutelare il voto a farlo. "I miei colleghi ed io staremo attenti e documenteremo tutti gli abusi. Non tra molto arriveranno i risultati e spero di rivederci tra poche ore", ha detto Sandu. (Moc)