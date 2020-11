Business news: Messico, inflazione a ottobre aumenta del 4,09 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 0,61 per cento sulle due settimane precedenti, portando l'inflazione annuale al 4,09 per cento su anno. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Il dato annuale, il più alto dal 4,28 per cento registrata a maggio del 2019, colloca per il terzo mese di file l'indice al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un margine di un punto percentuale in più e in meno. A fine settembre il governatore dell'autorità monetaria, Alejandro Diaz de Leon, aveva avvertito del rischio che una corposa fuga di capitali registrata durante il periodo della pandemia renda più difficile mantenere l'inflazione nei limiti fissati. (segue) (Mec)