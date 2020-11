M5s: Castaldo, Movimento resta al servizio dei cittadini e forza motrice del cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento resta e resterà al servizio dei cittadini: ora si apre una nuova fase, in cui dobbiamo saper remare tutti nella stessa direzione. Solo in questo modo potremo essere quella forza motrice del cambiamento di cui il Paese ha veramente bisogno nel profondo. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, al termine degli Stati generali del Movimento 5 stelle. "Con la conclusione della fase di confronto e dibattito degli Stati Generali, giunge alla fine un meraviglioso percorso partecipato e condiviso che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. Voglio ringraziare di vero cuore tutti gli attivisti e i portavoce che hanno partecipato, i consiglieri comunali e i membri del Governo. Ognuno di noi, con le proprie sensibilità e priorità, ha saputo dare il proprio contributo al Movimento, ed è questo l’aspetto più importante. Ci tengo inoltre, alla fine di questo cammino, a ringraziare di vero cuore Vito Crimi, Paola Taverna e Roberta Lombardi per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo momento fondamentale per tutto il Movimento. Hanno fatto il massimo per il bene della nostra comunità, e di questo dobbiamo esser loro profondamente grati", aggiunge Castaldo.(Rin)