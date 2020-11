Libia: Forum di Tunisi rimanda decisione sul nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 75 membri del Foro di dialogo politico libico riuniti in Tunisia sotto gli auspici delle Nazioni Unite hanno rimandato a data da destinarsi l'accordo sul meccanismo per scegliere i candidati alla guida del nuovo Consiglio presidenziale e del prossimo governo di unità nazionale della Libia. Lo ha appreso "Agenzia Nova" da fonti vicine al dossier. "Tutto è stato rimandato a data da destinarsi: forse se ne riparlerà tra una settimana", spiegano le fonti, mentre i giornalisti accreditati al Forum attendono ormai da ore una potenziale conferenza stampa dell'inviata Onu, Stephanie Williams. Fallisce così uno dei due principali obiettivi delle negoziazioni. Resta invece l'intesa sulle elezioni concordate per il 24 dicembre 2021, una data storica perché coincide con il settantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese. Per tutta la giornata si sono susseguite frenetiche trattative a Gammarth, località balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa, per scegliere entro oggi il nuovo presidente e il nuovo primo ministro della Libia. Le nomine più accreditate, Aguilah Saleh (presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk) per la Cirenaica e Fathi Bashaga (ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale) per la Tripolitania, hanno trovato una forte opposizione. In queste condizioni l’attuale presidente del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, potrebbe restare al suo posto in attesa di nuovi sviluppi.(Tut)