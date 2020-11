Business news: Imprese, ambasciata italiana presenta la “Guida agli affari in Brasile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo 18 novembre il webinar di presentazione della “Guida agli affari in Brasile” organizzato dall’ambasciata italiana in Brasile, in collaborazione con Gm Venture e Kpmg . La guida, che sarà consultabile a partire dallo stesso giorno sul sito dell’ambasciata, rappresenta un’ideale prosecuzione della versione precedente, aggiornata e arricchita da nuovi capitoli sulle opportunità di investimento in settori, oggi di particolare interesse, quali i servizi igienico-sanitari ed il petrolio e gas, nonché di nuovi contenuti e dati che tengono conto dell’accelerazione del processo di trasformazione digitale e del mutato contesto socio-economico provocati dalla pandemia ancora in corso. La nuova Guida agli Affari si propone come strumento di rapida consultazione per orientare le scelte di business nel mercato brasiliano. Interverranno Francesco Azzarello, ambasciatore d’Italia in Brasile, Graziano Messana, managing director, Gm Venture e Luca Esposito, Partner Audit e Head Italian Desk, Kpmg Brasile. Modererà Juan Barberis, presidente Lide Italia. (Res)