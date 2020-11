Business news: il 9 dicembre webinar su mercato farmaceutico in Argentina, Uruguay e Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 9 dicembre, dalle ore 15 alle ore 16.30 (ora italiana), si terrà il webinar sul mercato farmaceutico in Argentina, Uruguay, Paraguay – Area Mercosur organizzato da Ice Agenzia in collaborazione con Farmindustria. Durante il webinar sarà presentata un’indagine di mercato curata dalla Società Key Market, che analizzerà gli aspetti del mercato farmaceutico ed il trend del settore nei Paesi indicati, con particolare attenzione agli aspetti regolatori e alle nuove opportunità commerciali per le aziende italiane. L'indagine conterrà anche una nota integrativa sulla nutraceutica. La partecipazione all'evento è gratuita. Per iscriversi al webinar è sufficiente registrarsi entro il 20 novembre. Il webinar è rivolto a tutti gli operatori specializzati di settore. All'evento interverranno, tra gli altri, Giuseppe Manzo, ambasciatore d'Italia in Argentina, Giovanni Iannuzzi, ambasciatore d'Italia a Montevideo, Paolo Campanini, ambasciatore d'Italia ad Asuncion. (Res)