Business news: Cile, spagnola Naturgy vende sue attività per 2,5 miliardi alla cinese State Grid

- La spagnola Naturgy ha raggiunto un accordo da 2,57 miliardi di euro per la cessione della sua partecipazione del 96 per cento nella controllata cilena Compania General de Electricidad en Chile (Cge) alla China's State Grid International Development Limited (Sgid). La chiusura dell'operazione è soggetta alle autorizzazioni regolamentari e all'autorità cilena competente in materia di concorrenza e dovrebbe concludersi nel febbraio del 2021. Secondo quanto riferito dalla compagnia energetica in una nota, da questa cessione si prevede una plusvalenza di circa 400 milioni di euro. Naturgy prevede di destinare tali fondi ad investimenti in attività, in particolare nelle rinnovabili e nelle reti elettriche, che rafforzino il processo di trasformazione per generare "valore per gli azionisti". (Res)