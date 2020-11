Business news: Bolivia, Arce ripristina sussidio contro la fame con finanziamenti del Bid e della Bm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha emanato due leggi che permetteranno di ripristinare a partire da dicembre il pagamento del sussidio straordinario di 1000 bolivianos (circa 150 euro) denominato "bono contra el hambre" destinato ai settori più vulnerabili della popolazione. L'iniziativa, ampiamente annunciata da Arce in campagna elettorale, è finanziata attraverso crediti di organismi multilaterali, rispettivamente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) per 450 milioni di dollari, e della Banca mondiale per 250 milioni di dollari. "Questa iniziativa che stiamo incorporando alla politica economica del paese servirà a ridurre l'impatto della pandemia nelle famiglie, in particolare quelle più umili", ha detto Arce annunciando le due leggi. Il presidente ha quindi sottolineato che l'obiettivo del governo è anche quello di riattivare il consumo. "La domanda interna è il primo elemento che genererà la crescita economica che tutti i boliviani stiamo aspettando", ha aggiunto Arce. (Res)