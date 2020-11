Libia: il Forum di Tunisi finisce senza un accordo sul nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 75 membri del Foro di dialogo politico libico riuniti in Tunisia sotto gli auspici delle Nazioni Unite non sono riusciti a trovare un accordo sul meccanismo per scegliere i candidati alla guida del nuovo Consiglio presidenziale e del prossimo governo di unità nazionale della Libia. A riferirlo è l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai e di proprietà saudita, citando fonti vicine al dossier. Secondo la tv “Libya 24”, considerata vicina ai nostalgici del regime di Muammar Gheddafi, il Forum "si è concluso oggi senza un accordo sui nomi dei candidati", ma potrebbe esserci "un secondo round il prossimo 15 dicembre". Il rinvio del dialogo, secondo questa fonte, sarebbe stato richiesto da 42 delegati per protestare contro le accuse di presunta corruzione emersa durante i lavori. In particolare, i familiari e lo staff di Ali Ibrahim Dabaiba, controverso magnate libico oggetto di indagini in Scozia per frode, avrebbero offerto 200 mila dollari a due delegati in cambio dei loro voti a favore di Abdulhamid al Dabaiba, politico originario di Misurata e fondatore del movimento Futuro per la Libia, per la carica di primo ministro nel prossimo governo di unità nazionale. Accuse per il momento né confermate, né smentite al livello ufficiale.Per tutta la giornata si sono susseguite frenetiche trattative a Gammarth, località balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa, per scegliere entro oggi il nuovo presidente e il nuovo primo ministro della Libia. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che le nomine più accreditate, quella di Aguilah Saleh (presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk) per la Cirenaica e di Fathi Bashaga (ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale) per la Tripolitania, hanno trovato una forte opposizione. In queste condizioni, secondo la fonte, l’attuale presidente del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, potrebbe restare al suo posto in attesa di nuovi sviluppi.Parlando ieri sera all’emittente “Télévision Tunisienne 1”, la diplomatica statunitense Stephanie Williams - alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) dopo le dimissioni del libanese Ghassan Salamé a marzo - aveva detto che i partecipanti al forum di Tunisi hanno iniziato a definire i termini del Consiglio di presidenza “riformato” e del nuovo governo di unità nazionale. Quest’ultimo, aveva precisato Williams, verrà guidato da un primo ministro “separato” dal capo del Consiglio di presidenza. Va precisato che attualmente Sarraj ricopre sia l’incarico di premier del Governo di accordo nazionale (Gna) che di presidente del Consiglio presidenziale. Williams aveva aggiunto che per andare alle elezioni è necessario istituire una autorità esecutiva per unificare la Libia: da qui nasce l’esigenza di un nuovo Consiglio presidenziale e di un governo di unità "efficace", come delineato nelle conclusioni della Conferenza di Berlino sulla crisi libica del 18 gennaio 2020. Infine, Williams aveva dichiarato che la tabella di marcia preliminare concordata dai partecipanti al Forum di Tunisi "riflette la volontà del popolo libico", data la rappresentanza ampiamente diversificata al Foro di dialogo politico a Tunisi.Dei 75 membri riuniti dall’Unsmil, 26 sono stati nominati dalle due camere del parlamento libico (il Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti, per quanto il prima sia tecnicamente un organo consultivo e non legislativo), mentre altri 49 delegati sono stati selezionati dall’Unmsil su basi geografiche e tribali, con criteri tuttavia giudicati controversi e poco trasparenti da alcune parti politiche in Libia. Venerdì 13 novembre, Williams aveva annunciato che le elezioni in Libia si terranno il 24 dicembre 2021, una data storica perché coincide con il settantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese. “E’ un giorno simbolico, un giorno molto importante per i libici ma sarà anche un giorno critico nella storia della Libia, perché sarà un momento, un'occasione, in cui potranno eleggere democraticamente i loro leader e rinnovare la legittimità delle loro istituzioni”, aveva detto Williams. Tre giorni prima, l’11 novembre, Williams aveva detto che i colloqui politici sul futuro della Libia in corso in Tunisia "hanno raggiunto una svolta" con "un accordo preliminare su una tabella di marcia" per arrivare a "elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque, inclusive e credibili" entro “18 mesi”. (Tut)