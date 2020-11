Business news: Venezuela, aggiunta Panama a destinazioni internazionali abilitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha esteso le restrizioni ai voli internazionali fino all’11 febbraio 2021, aggiungendo Panama alle destinazioni abilitate, ovvero Turchia, Iran, Messico e Repubblica Dominicana. Lo annuncia l’Istituto nazionale di aeronautica civile (Inac) in un comunicato. Le restrizioni ai voli non riguardano i voli cargo, umanitari, i voli per il rimpatrio o autorizzati dalle Nazioni Unite. I passeggeri a bordo di questi voli dovranno comunque sottoporsi a quarantena ed effettuare i controlli medici disposti dalle autorità. Sono 838 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, 4 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato Freddy Nanez, ministro della Comunicazione del governo di Nicolas Maduro, segnalando che il totale dei contagi è salito a quota 95.570, 305 in più rispetto al giorno precedente. Del totale dei contagiati, 4.169 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi contagi e stati registrato negli stati di Zulia, 49, e Distretto Capitale, 39. (Res)