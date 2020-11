Business news: Alitalia, da metà dicembre riprendono i voli per Brasile e Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà di dicembre Alitalia tornerà a operare i collegamenti non-stop da Roma verso Buenos Aires e San Paolo, sospesi rispettivamente a marzo e aprile scorsi a causa della pandemia. Lo rende noto la compagnia con un comunicato. "I servizi aerei di linea con il Brasile e l’Argentina saranno effettuati con frequenza settimanale e segneranno non solo la ripresa, dopo circa nove mesi, di una connessione regolare diretta fra l’Italia e i due Paesi sudamericani, ma garantiranno anche maggiori opportunità di trasferimento delle merci fra l’Europa e il Sud America, grazie alla capacità di carico di 20 tonnellate (in 80 metri cubi di spazio) delle stive dei Boeing 777-200ER Alitalia che voleranno sulle due rotte. In dettaglio, il collegamento con il Brasile - prosegue la nota - riprenderà dal 15 dicembre con partenza da Fiumicino alle ore 22.05 e arrivo all’aeroporto di San Paolo-Guarulhos alle ore 6.25 (locali) del giorno successivo. Da San Paolo, il boeing Alitalia decollerà per la prima volta il 17 dicembre alle ore 16.05 (locali) per atterrare a Fiumicino alle ore 7.15 del mattino successivo. Il collegamento sarà effettuato con partenza da Roma ogni martedì e da San Paolo ogni giovedì". (Res)