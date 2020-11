Business news: Argentina-Spagna, firmato accordo di cooperazione tra le due Banche centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale Argentina, Miguel Angel Pesce, e il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, hanno firmato un accordo di cooperazione internazionale volto a "rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nei vari settori dell'attività bancaria centrale che possono essere reciprocamente vantaggiosi". Secondo quanto comunicato in una nota stampa, l'accordo è valido "a tempo indeterminato" e mira a "fornire un quadro stabile e completo di collaborazione in cui le due istituzioni sviluppano progetti e attività di interesse comune attraverso varie forme di cooperazione". In tal senso si prevedono diverse iniziative come le realizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri e conferenze di esperti, fornitura di assistenza tecnica specializzata. (Res)