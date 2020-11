Business news: Argentina, Legge di Bilancio torna alla Camera per un errore di presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di Bilancio dell'Argentina per il 2021 doveva affrontare il dibattito in seconda lettura al Senato dove si prevedeva venisse approvata senza sorprese ma tornerà invece alla Camera per un apparente errore di presentazione. Lo ha annunciato il presidente della commissione Bilancio del Senato, Carlos Caserio, della coalizione di governo Frente de Todos, spiegando che è stato riscontrato che al testo mancavano dei fogli di calcolo allegati. "Nel reinvio del documento digitale è stata rilevata la presenza di salti di pagina che interrompono l'esposizione dettagliata delle cifre nei fogli di calcolo allegati. E' necessario reinserire questi fogli e che il testo sia rimandato alla Camera con queste inserzioni", ha detto Caserio. La testata specializzata "Parlamentario", ha definito l'episodio come "insolito". (Res)