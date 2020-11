Libia: fonti stampa, Forum di Tunisi finisce senza un accordo sul nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 75 membri del Foro di dialogo politico libico riuniti in Tunisia sotto gli auspici delle Nazioni Unite non sono riusciti a trovare un accordo sul meccanismo per scegliere i candidati alla guida del nuovo Consiglio presidenziale e del prossimo governo di unità nazionale della Libia. A riferirlo è l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai e di proprietà saudita, citando fonti vicine al dossier. Secondo la tv “Libya 24”, considerata vicina ai nostalgici del regime di Muammar Gheddafi, il Forum "si è concluso oggi senza un accordo sui nomi dei candidati", ma potrebbe esserci "un secondo round il prossimo 15 dicembre". Il rinvio del dialogo, secondo questa fonte, sarebbe stato richiesto da 42 delegati per protestare contro le accuse di presunta corruzione emersa durante i lavori. In particolare, i familiari e lo staff di Ali Ibrahim Dabaiba, controverso magnate libico oggetto di indagini in Scozia per frode, avrebbero offerto 200 mila dollari a due delegati in cambio dei loro voti a favore di Abdulhamid al Dabaiba, politico originario di Misurata e fondatore del movimento Futuro per la Libia, per la carica di primo ministro nel prossimo governo di unità nazionale. Accuse per il momento né confermate, né smentite al livello ufficiale. (segue) (Tut)