Libia: fonti stampa, Forum di Tunisi finisce senza un accordo sul nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata si sono susseguite frenetiche trattative a Gammarth, località balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa, per scegliere entro oggi il nuovo presidente e il nuovo primo ministro della Libia. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che le nomine più accreditate, quella di Aguilah Saleh (presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk) per la Cirenaica e di Fathi Bashaga (ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale) per la Tripolitania, hanno trovato una forte opposizione. In queste condizioni, secondo la fonte, l’attuale presidente del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, potrebbe restare al suo posto in attesa di nuovi sviluppi. (segue) (Tut)