Libia: fonti stampa, Forum di Tunisi finisce senza un accordo sul nuovo governo (3)

- Parlando ieri sera all’emittente “Télévision Tunisienne 1”, la diplomatica statunitense Stephanie Williams - alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) dopo le dimissioni del libanese Ghassan Salamé a marzo - aveva detto che i partecipanti al forum di Tunisi hanno iniziato a definire i termini del Consiglio di presidenza “riformato” e del nuovo governo di unità nazionale. Quest’ultimo, aveva precisato Williams, verrà guidato da un primo ministro “separato” dal capo del Consiglio di presidenza. Va precisato che attualmente Sarraj ricopre sia l’incarico di premier del Governo di accordo nazionale (Gna) che di presidente del Consiglio presidenziale. Williams aveva aggiunto che per andare alle elezioni è necessario istituire una autorità esecutiva per unificare la Libia: da qui nasce l’esigenza di un nuovo Consiglio presidenziale e di un governo di unità "efficace", come delineato nelle conclusioni della Conferenza di Berlino sulla crisi libica del 18 gennaio 2020. Infine, Williams aveva dichiarato che la tabella di marcia preliminare concordata dai partecipanti al Forum di Tunisi "riflette la volontà del popolo libico", data la rappresentanza ampiamente diversificata al Foro di dialogo politico a Tunisi. (segue) (Tut)