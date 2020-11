Usa: Giuliani, abbiamo prove dei brogli ma non possiamo condividerle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale di Trump ha promosso decine di azioni legali per contestare i risultati in diversi Stati-chiave, in molti casi già respinti dai giudici statali perché infondate. Nonostante questo, Giuliani sostiene che il comitato ha raccolto testimonianze a sufficienza per provare che sono stati conteggiati centinaia di migliaia di voti a favore dell’ex vice di Barack Obama. “Abbiamo già abbastanza deposizioni da persone che non sono state in grado di osservare lo spoglio in tutti quegli Stati che (Trump) ha perso di poco. Probabilmente ha vinto in quegli stessi Stati del due o del tre per cento”. Nelle ultime ore le denunce del team di avvocati di Trump si basano in particolare sulle macchine fornite dall’azienda canadese Dominion Voting Systems, usato in 28 Stati e che avrebbe “cancellato o invertito” i voti a favore del presidente uscente. L’azienda ha negato con vigore le accuse, ma Giuliani ha affermato di poterle provare. “Abbiamo delle prove che non posso ancora mostrare”, ha detto l’avvocato. Quest’oggi su Twitter Trump si è nuovamente rifiutato di ammettere la sconfitta nei confronti di Biden, dicendosi sicuro che alla fine vincerà e che “c’è ancora tanta strada da fare”. (Nys)