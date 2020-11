Business news: Italia-Brasile, Ice San Paolo, Agrishow rinviato al 1 maggio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ice Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al settore della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con FederUnacoma, organizza la partecipazione collettiva italiana alla Fiera "Agrishow", che si doveva tenere a Ribeirao Preto (in Brasile) dal 27 aprile al 1° maggio 2020 ma che è stata posticipata al 2021 per l'emergenza sanitaria. La fiera si terrà dal 26 al 30 aprile 2021. La partecipazione all’Agrishow rappresenta un'occasione da non perdere per presidiare un mercato importante e una piattaforma di dialogo per verificare gli indirizzi strategici futuri della promozione settoriale in Brasile. La produzione brasiliana tende a soddisfare gran parte della domanda interna di macchine e attrezzi agricoli. Tuttavia, il commercio internazionale ha una grande rilevanza nel mercato delle macchine agricole, considerata la crescente produzione agricola interna e il miglioramento della qualità dei macchinari prodotti nel Paese. Nel 2018 il Brasile ha importato 511 milioni di euro in macchine agricole e utensili; le importazioni sono cresciute del 34,37 per cento nel 2018 rispetto al 2017. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia, alla pagina https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/B1/018/allegati-generati/pdf-completo (Res)