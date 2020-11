Moldova: stampa locale su elezioni presidenziali, europeista Sandu vince con il 54,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Partito azione e solidarietà (Pad), l'ex premier filo europeista Maia Sandu, sarà la prima donna presidente della Moldova. E' quanto emerge dai risultati dei sondaggi telefonici effettuati dopo la chiusura delle urne dall'organizzazione WatchDog.md e dall'Istituto di politiche pubbliche di Chisinau. Sandu, che secondo tale sondaggio citato dalla stampa moldava, ha ottenuto il 54,7 per cento delle preferenze, sarebbe riuscita a vincere contro il presidente uscente, il socialista Igor Dodon, fermo al 45,2 per cento dei voti. L'affluenza alle urne è stata di circa il 53 per cento. (Moc)