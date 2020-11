Moldova: candidata alla presidenza Sandu, i cittadini hanno votato per un futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Moldova hanno votato per un futuro migliore: la gente è andata a votare in massa nonostante la manipolazione. Lo ha detto in una dichiarazione stampa la leader del Partito azione e solidarietà (Pad), Maia Sandu, che secondo i sondaggi condotti alla chiusura delle urne ha vinto le elezioni presidenziali in Moldova con il 54,8 per cento delle preferenze. "Oggi abbiamo assistito a una straordinaria mobilitazione dei moldavi. Nonostante la manipolazione, contro la sfiducia delle istituzioni, i cittadini sono andati alle urne, nonostante una campagna elettorale sporca, la gente è andata alle urne in gran numero. La gente è andata alle urne perché gli importa del paese; le persone vogliono essere rispettate. Le persone vogliono che il potere offra loro delle soluzioni ai loro problemi", ha detto Sandu. (segue) (Moc)