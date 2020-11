Business news: Brasile, il 24 novembre al via fiera mineraria Exposibram in modalità virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via il 24 novembre la versione interamente virtuale della Exposibram, l’evento fieristico di riferimento per il settore minerario in Brasile che, nel 2019, ha attratto 55.000 visitatori. Svolgendosi in modalità online, in occasione del Brazilian Mining Expo and Congress, la visita virtuale ad Exposibram 2020 sarà gratuita. La fiera, che proseguirà fino al 26 novembre 2020, si articolerà in: un congresso cui prenderanno parte da remoto esperti del settore da tutto il mondo, spazi espositivi virtuali, possibilità di incontri B2B, seminari tecnici. L’evento, al suo debutto in formato digitale, rappresenta una piattaforma imprescindibile per conoscere gli scenari futuri del settore nei prossimi decenni, avviare o concludere accordi commerciali, generare business per tutti i settori della filiera dell’industria mineraria, in attesa del ritorno alla modalità presenziale auspicabilmente nel settembre 2021 a Belo Horizonte. (Res)