Business news: Brasile, e-commerce, Amazon annuncia apertura di altri tre centri logistici nel paese

- Il gigante statunitense dell'e-commerce Amazon ha annunciato l'apertura di altri tre centri logistici in Brasile nell'ottica di "rafforzare la sua posizione nel paese". Con i nuovi centri di Betim (stato di Minas Gerais), Santa Maria (Distretto federale) e Nuova Santa Rita (Rio Grande do Sul), Amazon porta a otto il numero di centri di distribuzione in Brasile. Quattro di questi si trovano nello stato di San Paolo e uno nel municipio di Cabo Santo Agostinho, nello stato di Pernambuco. I nuovi centri presi in affitto da Amazon, hanno una superficie complessiva di circa 75mila metri quadrati, con possibilità di ampliamento, se necessario. La società non ha reso noto l'importo dell'investimento. La decisione di aprire i tre nuovi centri logistici, alla vigilia del Black Friday alla fine di novembre e prima dei saldi natalizi, rappresenta la più grande espansione logistica dell'azienda in Brasile da quando è arrivata nel paese nel 2012. L'investimento dovrebbe generare circa 1.500 posti di lavoro diretti. (Res)