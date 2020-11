Moldova: presidente uscente Dodon, attendiamo esito finale del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Moldova Igor Dodon si è detto fiducioso che i risultati del ballottaggio delle elezioni presidenziali di oggi saranno a suo favore. In una dichiarazione alla chiusura delle urne, Dodon ha sottolineato che è importante vedere anche come evolveranno le cose domani in parlamento. Secondo i sondaggi condotti alla chiusura delle urne, Dodon si sarebbe fermato oggi al 45,2 per cento dei voti e dovrebbe quindi cedere la presidenza alla leader del Partito azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, la quale avrebbe ottenuto invece il 54,8 per cento. "Abbiamo avuto una partecipazione molto ampia nella comunità all'estero e una grande partecipazione in Transnistria. Stiamo ricevendo segnali su alcune violazioni del voto all'estero. Sono ottimista sull'esito di queste elezioni. Tuttavia, sono pronto per qualsiasi scenario", ha detto Dodon. (segue) (Moc)