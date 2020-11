Moldova: presidente uscente Dodon, attendiamo esito finale del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conteremo tutti i voti e daremo on un messaggio dopo che la situazione sarà chiara", ha dichiarato il presidente uscendo evidenziando che i calcoli del Partito socialista indicano una sua possibile affermazione. "Con tutta la responsabilità, i miei colleghi e io faremo tutto il possibile per evitare la destabilizzazione, per sederci al tavolo delle trattative il prima possibile. Nei prossimi giorni annuncerò seri cambiamenti nella politica interna del paese", ha concluso Dodon. (Moc)