Business news: Paraguay, ministro Industria Kramer annuncia dimissioni, al suo posto Luis Castiglioni

- Il ministro dell'Industria e del Commercio del Paraguay, Liz Kramer, ha annunciato che lascerà l'incarico per entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società Itaipù Binacional e che il suo posto verrà assunto da Luis Castiglioni, già ministro degli Esteri durante l'attuale governo di Mario Abdo. "Lascio un ministero ordinato e molto più tecnologico", ha affermato Kramer in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". Il ministro uscente ha quindi sottolineato i successi ottenuti in materia di sviluppo delle pmi ed il rinnovamento degli accordi commerciali con Brasile ed Argentina nel settore automobilistico. Il governo non ha ancora confermato ufficialmente la data dell'avvicendamento, il quarto annunciato nel governo del presidente Abdo negli ultimi mesi. (Res)