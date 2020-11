Qatar-Tunisia: emiro Al Thani riceve presidente Saied, focus su investimenti e crisi in Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, “il Qatar, attraverso il suo emiro, ha espresso la volontà di aumentare gli investimenti in Tunisia e di individuare nuovi settori per diversificare questi investimenti, in particolare in ambito sanitario e dell’innovazione, con l'obiettivo quello di aumentare il flusso degli scambi economici tra i due Paesi". La delegazione tunisina al seguito del presidente annovera, oltre al capo della diplomazia Jerandi, anche il ministro del Commercio, dello sviluppo e delle esportazioni Mohamed Bou, il ministro della Gioventù, dello sport e dell'integrazione professionale, Kamel Deguiche, e il ministro incaricato dei rapporti con il parlamento, Ali Hafsi. Nell’incontro allargato tra le due delegazioni sono state discusse “le questioni bilaterali, regionali e internazionali che riguardano i due Paesi al massimo livello”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, citato dall’agenzia di stampa nazionale “Tap”. (Tut)