Atac: Pd Campidoglio, Raggi blinda cerchio magico, verificheremo correttezza giuridica

- La nomina di Giampaoletti quale direttore generale di Atac non sorprende il gruppo del Pd in Campidoglio. "Già ad agosto - si legge in una nota dei consiglieri del Pd- denunciammo che quel bando sembrava calzare a pennello alla figura dell'ex direttore generale di Roma Capitale. L' opportunità che Mottura nominato da Giampaoletti scelga proprio quest'ultimo come Dg è a dir poco discutibile. Verificheremo la correttezza giuridica di questa nomina. Intanto appare evidente che la nomina di Giampaoletti non risponde ai criteri di accertata professionalità nel settore dei trasporti e di compatibilità con le strutture aziendali". La nomina di Giampaoletti "non arriva per i risultati ottenuti con il lavoro sulle partecipate di Roma visto il disastro che stanno vivendo Ama, Multiservizi, Farmacap, Roma metropolitane ed Atac. Il Dg di un'azienda come Atac dovrebbe essere scelto per consolidata professionalità di settore non per una cieca fedeltà politica. Con questa nomina triennale la Raggi lascia una pesante eredità che costerà molto rimuovere. La Sindaca appare costretta a 'blindare' il suo cerchio magico evidentemente preoccupato di una debacle elettorale". (Rer)